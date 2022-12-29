دُول تُشدد قواعدها على المسافرين القادمين من الصين

أعلنت كل من اليابان والهند وماليزيا تشديد قواعدها على المسافرين الوافدين من الصين.

كما تدرس الولايات المتحدة فرض إجراءات جديدة مرتبطة بمكافحة كورونا على المسافرين القادمين من الصين.

وقال مسؤولون أمريكيون، إنه هذا الإجراء جاء بسبب مخاوف من “نقص شفافية البيانات” الواردة من بكين.

وبذلك، فإن الولايات المتحدة تدرس فرض إجراءات جديدة مرتبطة بمكافحة كوفيد-19 على المسافرين الوافدين إليها من الصين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت اليابان والهند وماليزيا تشديد القواعد للوافدين من الصين في الـ24 ساعة الماضية. بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا هناك.

وقالت اليابان إنها ستطلب من الوافدين من الصين تقديم فحص سلبي لمرض كوفيد-19. كما فرضت ماليزيا المزيد من إجراءات الرصد والمتابعة.

وقال المسؤولون: “ثمة مخاوف متزايدة في المجتمع الدولي بشأن الزيادات الراهنة في إصابات كوفيد-19 في الصين. ونقص شفافية البيانات… التي تعلنها جمهورية الصين الشعبية”.

وتواجه بعض المستشفيات ودور الجنازات في الصين ضغوطا مع انتشار الفيروس إلى حد كبير في أنحاء البلاد.