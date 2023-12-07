دڨلة نور الجزائرية ضمن أفضل 5 فواكه في العالم 

صنف الموقع العالمي “World of Statistics” فاكهة جزائرية ضمن قائمة أفضل 5 فواكه في العالم.

ووفقا لذات الموقع جاءت دڨلة نور الجزائرية في المركز الرابع عالميا كأفضل فاكهة. من بين 70 نوع فاكهة موجودة على مستوى العالم.

وتربعت فاكهة “روداكين ناوساس” من اليونان على قائمة أفضل فاكهة في العالم متبوعة بالمركز الثاني فاكهة “مانغوستين” بموناكو.

من جهة اخرى صنف موقع “تاست أطلس” دڨلة نور الجزائرية في المرتبة 4 عالميا بتقيم 4.5 من أصل 5.