ذات أخلاق ودين يكمل معها نصف الدين

أربعيني أخر من غرب البلاد، عامل مستقر ولديه مسكن خاص، لم يسبق له أي نوع من الارتباط، يعزم من بعث الاستقرار في حياته، وتذوق طعم الهناء وراحة البال.

صاحب إعلاننا هذا يعد أنه سيكون نعم الزوج لمن ستتواصل معه، ولا شرط له سوى أن تكون عروسه من إحدى ولايات الوسط، سنها لا يتجاوز 35 سنة، حبذا لو تكون موظفة، لا يهمه وضعها الاجتماعي، بقدر ما يأمل أن تكون ذات أخلاق ودين.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135770

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