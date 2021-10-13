ذات أصل وأخلاق كل ما يطلب صاحب هذا العرض

قد تعيقنا مسؤوليات عديد على البحث عن فرصة ثانية في الحياة، لكن في الأخير يبقى ذلك أمر لابد من تحقيقه حتى لا يمر العمر باهت دون فرحة تزين أيامنا، وهذا ما جعلني اليوم أتصل وأطلب الخدمة من ركن أدم وحواء وكل رجائي من الله أن يوفقني وأقترن ببنت الحلال.

أنا رجل من ولاية بومرداس، أبلغ من العمر 65 عام، مطلق ببنت باتت منشغلة بحياتها أمورها، أطمح للاستقرار إلى جانب من يمكنها تفهم حالتي النفسية، فأنا والحمد لله أتدبر أموري المادية بطريقة جيدة، فأنا موظف مستقر في قطاع الصحة، وأبدو اصغر بكثير من سني، لدرجة أن كل من يراني يخالني في الأربعين.

أريد أن أتعرف على امرأة قصد الزواج، تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري أو العاصمة تحديديا، سنها من 48 إلى 55 سنة، اقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، لا أمانع إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، واعد بدراسة كل الاقتراحات.

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3800.3801.3802

الرقم السري:

135749

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