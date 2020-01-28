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ذا الصن:”سليماني أحسن من راشفورد ومارسيال”

الرياضة
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ذا الصن:”سليماني أحسن من راشفورد ومارسيال” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

آشادت “ذا الصن” بالنجم الدولي الجزائري “إسلام سليماني” الذي يقترب من الإنضمام للعملاق مانشستر يونايتد الانجليزي خلال هذا الميركاتو الشتوي.

“ذا الصن” كشفت ان المعدل التهديفي للاعب موناكو الفرنسي أفضل من كل مُهاجمي الشياطين الحمر ماعدا النجم الشاب ماسون غرينوود.

المصدر ذاته فاجئ الجميع عندما أكد بالأرقام تفوق ابن مدينة عين البنيان على ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال من حيث المعدل التهديفي.

وبهذا يتأكد اقتراب “إسلام سليماني” من الإلتحاق بقلعة الأولترافورد على شكل إعارة الى غاية نهاية الموسم الحالي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=764505

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