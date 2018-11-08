ذبح فتاة معاقة وإصابة أمها بجروح في عين النعجة العاصمة

اهتز، ليلة أمس الأربعاء، حي الحياة في عين النعجة، بالعاصمة، على وقع جريمة قتل راج ضحيتها، ابنة معاقة، وأمها.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار أون لاين، فإن الجاني استغل انقطاع الكهرباء، لتنفيذ جريمته، حيث أقدم على ذبح الفتاة المعاقة حركيا، وطعن أيضا والدتها.

وحسب شهود عيان، فإن المجرم، دخل الى البيت كضيف عند الضحايا، كونه قريب الضحية، أين قام بقتل الفتاة التي توفيت مباشرة.

ولا تزال الأم على قيد الحياة، وهي تتواجد الأن في مستشفى زميرلي لتلقي العلاج.

هذا المنزل الذي وقعت فيه الجريمة: