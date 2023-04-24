ذبح الديك الرومي بسوق مقطع خيرة في دواوة ممنوع

قررت السلطات المحلية لولاية تيبازة اليوم الاثنين منع نشاط ذبح الديك الرومي نهائيا بسوق الدواودة الموجود بمقطع خيرة.

ونقلا عن الإذاعة الوطنية قرار المنع النهائي” لنشاط ذبح الديك الرومي بسوق الدواودة الموجود بمقطع خيرة جاء خلال اللقاء الذي ترأسه والي الولاية، أبو بكر الصديق بوستة، اليوم بمقر بلدية الدواودة، وبناء على اقتراح من مديرية البيئة، “الغلق النهائي” للسوق الكائن بذات البلدية. أين كان يمارس الباعة نشاط ذبح الديك الرومي وبيعه في نفس المكان “مقطع خيرة”.

وأيضا قرار الغلق جاء عقب تسجيل عدة خروقات تتعلق بعدم احترام شروط ممارسة هذين النشاطين لاسيما منها شروط الصحة والنظافة.

وأعطى الوالي صلاحيات لبلدية الدواودة بإستغلال السوق خارج نشاط الذبح، من خلال إجراء مزايدة لكراء المحلات المقدر عددها بـ22 محلا و18 طاولة. مع التأكيد على إعداد دفتر شروط صارم خصوصا فيما يتعلق بنظافة المحيط، لاستحداث فضاء تجاري متنوع.

وقرر أبو بكر الصديق بوستة الترخيص للمجلس الشعبي البلدي للدواودة باستغلال 38 محلا تجاريا آخرا بنفس الصيغة. عن طريق الكراء بتنظيم مزايدة وطنية، لاستحداث أنشطة تجارية أخرى.