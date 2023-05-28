قناة النهار ذبـ.ـح أنثى الأنعام..تشديد الرقابة على الأسواق والمذابـ.ـح لغلق منافذ المتلاعبين بقلم النهار أونلاين نشر في 28 ماي 2023 - 11:19 شارك غرِّد أرسل 40 0 ذبـ.ـح أنثى الأنعام..تشديد الرقابة على الأسواق والمذابـ.ـح لغلق منافذ المتلاعبين. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/eW0uL اقرأ أيضا طالع هابط: النوي يطالب وزيرة البيئة بإيجاد حلول سريعة للأودية التي تفرغ قاذوراتها في البحر قناة النهار 23 ماي وزير الفلاحة: القطاع يساهم بـ14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام قناة النهار 08 ماي أمن: قارورات الإطفاء أو مطفأة الحريق .. ضرورة وقائية لتفادي إحتراق المركبة قناة النهار 17 ماي بسكرة / الدرك الوطني يوقف 05 أشخاص يسقون المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة قناة النهار 11 ماي هذا ماقاله وزير الداخلية بخصوص موعد وصول الطائرة الروسية المتخصصة في إطفاء الحـ.ـرائق قناة النهار 21 ماي قدوم أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 11 ماي سعيد طرشون: إستراتيجية صيانة البنايات غير موجودة في الجزائر قناة النهار 15 ماي عدالة: إعفاء القصر المدمنين من عقوبة الحبس .. رعاية صحية وحماية قانونية قناة النهار 21 ماي الشيخ النوي: سكنات في ميلة أكل عليهم الدهر وشرب تم توزيعهم بعد ما هدرنا عليهم قناة النهار 18 ماي بسبب الضغط النفسي والسمنة.. إرتفاع في عدد الإصابات بالضغط الدموي قناة النهار 18 ماي