ذبلت بعد أن إستفحل بي الهم..أبي بات جلادي بعد طلاقي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سيدتي قراء الموقع الكرام، حقا استبد بي اليأس والقنوط، بعد حاولت بكل الطرق أن أمد جسور التواصل مع أهلي، لكن الكل في حرج من أمرهم لأن والدي هدد الجميع بالقطيعة إن هم فتحوا لي أبواب بيوتهم.

أجل سيدتي، فمعاناتي بدأت بعد أن تم طلاقي من رجل استحالت إلى جانبه الحياة، صدقيني لقد صبرت كثيرا وتنازلت أكثر، لكن لم يقدر صبري فتراكمت الأسباب وكانت الخيانة النقطة التي أفاضت الكأس، اعتقدت حينها أن لي أهل سوف يستقبلونني بالأحضان ويطبطبون على كتفي ويحملون معي ثقل الانفصال، لكن هيهات هيهات، فأول الرافضين كان والدي، ولم يتوقف الأمر عند رفضه طلاقي فقط بل هدد كل أفراد العائلة حتى أخواتي المتزوجات أن يفتحون لي باب بيوتهم، فهل يعقل هذا التصرف من أبي..؟

أعاني الأمرين سيدتي، بعد أن بتّ أرى الظلام عنوان للآتي من مستقبلي المبهم، فعوض أن أجد لي صدرا حنونا يرمم انكساري ويكون شفاء لجرح قلبي، وجدت نفسي بسبب أبي من بيت عمي غلى بيت خالي وأحيانا عند صديقاتي.. والكل مستغرب من ردة فعل والدي.. لقد استفحل بي الهم، ذبلت وأنا في العشرينات من عمري، فكيف أتصرف لكسب رضا والدي..؟

أختكم ه.هندة من الغرب الجزائري.

الرد:

متعب جدا ما تمرين به حقا، فكل تفصيل من تفاصيل قصتك تروي طيبة قلبك الذي تعرض لخيبة موجعة من الجهتين، زوج لم يكن في مستوى التقدير لصبرك وتنازلاتك، ووالد تنصل من عامل الرحمة لفلذة كبده وأعطاك بظهره في عز أزمتك، فبات قلبك المسجى رهينة الضياع والأسى، لكن تيقني بأن رحمة الله أوسع وجزاؤه للصابرين معجز.

هو والدك الذي من المفروض أن يكون أول المرحبين بك بعد كل هذا الانكسار والهوان الذي ذقته، الله وحده أعلم إن كان بتصرفه هذا يداري فداحة خطئه بتزويجه لك لمن هو ليس أهلا بقلبك وكيانك، أم أنه ضعف أمام ما سيكون من كلام الناس وتهكمهم وأفكارهم المغلوطة عنك إن هم بلغهم خبر طلاقك.

من الصعب أن تغيري موقف أبيك في الوقت الحالي، ولن يكون بمقدورك فتح باب الحوار معه، ومن جهتي أنصحك أن تحمدي الله أنك وجدت أقاربك الذين أغدقوا عليك بالحنوّ والعطف الذي سرعان ما سيجبر قلبك ويعيد لك ثقتك بنفسك، وهم أيضا مفتاح عودة المياه إلى مجاريها بينك وبين والدك، فيمكن الاستعانة بعمك أو خالك ممن تلمسين فيهم الحكمة والتعقل ليخاطبوا في والدك المروءة والأنفة قبل حسّ الأبوة، خاصة أنك لست مسؤولة عن طلاقك، فأنت عزيزتي لم تقصر في حق زوجك، كما أنك وإلى آخر لحظة وأنت صابرة لكنه لم يقدر ذلك أبدا بل راح يتمادي في أفعاله السيئة.

حبيبتي حاولي في ظل كل ما يحدث أن تتحليّ بالصبر فهو مفتاح الفرج، كما أن تهديدا والدك لأفراد أسرتك لهو الدليل القاطع على ضعف حجته ولامسؤوليته، وإلا فكيف له أن يتخلى عنك بعد الانفصال من زوج خائن مستبد.

قاومي وتحملي واستعيني بالله، فلا يأس في الحياة مادامت مقاليد الأمور بيد من لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا تجعلي الحزن رفيقا لك، كان الله في عونك حبيبتي ولا تخافي، فبعد كلّ شدة يأتي فيض من الفرج بإذن الله.