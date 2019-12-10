ذراع: العملية الإنتخابية لن تُشوّه أو تُزوّر بأي حال من الأحوال

شدد المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية لتنظيم الإنتخابات، علي ذراع، على أن العملية الإنتخابية، لن تشوّه ولن تزوّر بأي حالة من الحالات.

وأكد ذراع أن سلطة الإنتخابات هي الحامي للعملية الانتخابية، وستقف في وجه كل من أراد التدخل فيها، مهما كان.

ودعا المكلف بالإعلام لدى سلطة الإنتخابات، المواطنين ووسائل الإعلام، للإتحاد من أجل حماية العملية الانتخابية.

وفي سياق آخر، أشار علي ذراع، إلى أن بطاقة الهوية الوطنية تنوب عن بطاقة الناخب لمن لايملكها، شرط أن يكون مسجلا في الهيئة الناخبة.

وطمأن المكلف بالإعلام، المواطنين، بأن العملية الإنتخابية بالمهجر وعند البدو الرحل، تعرف إرتفاعا وتمر على مايرام.