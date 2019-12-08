ذراع: بداية الصمت الإنتخابي منتصف ليلة اليوم الأحد

أعلن المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، علي ذراع، أن الصمت الإنتخابي للرئاسيات المقبلة، سيكون بداية من منتصف ليلة اليوم الأحد.

ويمنع في فترة الصمت الإنتخابي المترشحين للرئاسيات من الإدلاء بأي تصريح حول الانتخابات.

وأكد المكلف بالإعلام لدى سلطة الإنتخابات، أن الحملة الانتخابية مرّت في ظروف جيّدة عموما، ولم يتم تسجيل أي تجاوزات مخلة فيها.

من جهة أخرى، قال ذراع أن نسب المشاركة لدى الجالية الجزائرية بالخارج في الإنتخابات مقبولة لحد الساعة، مضيفا أنه لا يملك نسبا دقيقة حولها، كونها تستمر لأيام بدءاً من نهار أمس.

وأشار ذات المتحدث، أن العملية الإنتخابية لدى البدو الرحل، ستنطلق يوم غد الإثنين.