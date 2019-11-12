ذراع: سلطة الإنتخابات لن تراقب خطابات المترشحين للرئاسيات

قال المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، علي ذراع، إنه ليس من حق السلطة مراقبة مضامين خطابات المترشحين للرئاسيات المقبلة.

ودعا ذراع وسائل الإعلام، بالعمل بمبدأ تكافؤ الفرص، تحسبا للحملة الإنتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر، التي ستنطلق السبت المقبل، حسب الإذاعة الجزائرية.

وأوضح ذات المتحدث، أن السلطة تأمل أن يكون خطاب المترشحين جامعا ولايمس بالثوابت الوطنية، كالوحدة الوطنية والرموز والمؤسسات الوطنية.

وذلك بعيدا عن كل خطاب عنصري أو جهوي، على اعتبار أن كل مترشح هو مشروع رئيس الجمهورية، يضيف ذراع.

وأضاف علي ذراع: “نحاول أن نكون عادلين بين المترشحين، إذ نعمل على تقسيم الوقت بين كل الوسائل الإعلامية العمومية والخاصة، والجرائد الوطنية”.

ووصف ذراع التنسيق بين سلطتي الإنتخابات، والضبط السمعي البصري، بأنها في أعلى مستوياتها، لإنجاح سيرورة المرحلة المقبلة.