ذراع: شرفي يستلم ملفات المترشحين للإنتخابات بداية من الغد

الوطني
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ذراع: شرفي يستلم ملفات المترشحين للإنتخابات بداية من الغد
بقلم نادية بن طاهر

قال المكلف بالإعلام، في السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن محمد شرفي، هو من سيستلم ملفات المترشحين للإنتخابات شخصيا، وبحضور وسائل الإعلام.

وأضاف علي ذراع، أن عدد المترشحين الذين طلبوا مواعيد لايداع ملفاتهم ابتداء من يوم غد الأربعاء، قد بلغ 7 مترشحين، رفض ذكر أسمائهم.

وأكد المكلف بالإعلام، أن السلطة قد حددت المواعيد، لتسهيل استقبال الراغبين في الترشح للإنتخابات.

وتابع ذات المتحدث، أن عدد المترشحين لإنتخابات 12 ديسمبر المقبل، لا يزال 147 مترشحا.

وذكر على ذراع، أن السبت منتصف الليل، هو آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للإنتخابات المقبلة.


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