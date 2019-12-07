ذراع: لدينا أخبار حول محاولات تزوير.. ومن يريد ذلك سيُحاكم مثلما تُحاكم العصابة اليوم

قال المكلف بالإعلام لدى السلطة المستقلة للإنتخابات، علي ذراع، إن تصرف من أرادوا التشويش على سير العملية الانتخابية بالمهجر، مرفوض أخلاقيا وحضاريا وديموقراطيا.

وأشار علي ذراع إلى أن كلمة محمد شرفي رئيس سلطة الإنتخابات، كانت شديدة اللهجة.

وأرجع المتحدث ذلك إلى ورود معلومات إلى سلطة الإنتخابات حول وجود نوايا ومحاولات تزوير.

وفي هذا الإطار، قال علي ذراع: “جاءتنا أخبار من جهات مختلفة أن هناك من يريد التربص والتزوير بالعملية الإنتخابية”.

وبلغة التهديد والوعيد، قال المكلف بالإعلام في سلطة الإنتخابات، إن “هؤلاء سيجدون أمامهم العدالة، تماما كما تحاكم العصابة الآن”.

وشدد ذراع على أن معظم المكاتب الخاصة بتصويت الجالية، فتحت أبوابها اليوم ومارست عملها.

وفيما يخص نسبة المشاركة في الإنتخابات بأول يوم من تصويت الجالية، قال ذراع بأنه سيكشف عنها غدا.