ذروة تاريخية جديدة للإستهلاك الوطني للكهرباء

سجل الإستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية أمس الخميس، على الساعة 14سا و53د. ذروة تاريخية جديدة بـ 18572 ميغاواط.

وحسبما جاء في بيان للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز”، فإنه مع تواصل موجة الحر التي تشهدها البلاد والتي بلغت أرقاما قياسية. سجلت شركة تسيير المنظومة الكهربائية “فرع سونلغاز” هذه الذروة الجديدة. التي تعدت الذروة المسجلة يوم 18 جويلية 2023 والتي بلغت 18476 ميغاواط.

وأشارت شركة سونلغاز، إلى أن هذه الذروة “18572 ميغاواط” عرفت إرتفاعا يقدر بـ 10.4 بالمائة. مقارنة بتلك المسجلة العام الماضي والبالغة 16822 ميغاواط. أي بفارق 1750 ميغاواط.

كما فاق المستوى القياسي الجديد بـ 1064 ميغاواط. الذروة الأولى المسجلة يوم 9 جويلية 2023 والتي قدرت بـ 17508 ميغاواط.