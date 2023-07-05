ذكرى الاستقلال.. غوغل يحتفل مع الشعب الجزائري

احتفل محرك البحث “غوغل”، اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ61 لاستقلال الجزائر. وهذا بوضع الراية الوطنية الجزائرية على صفحته الرئيسية.

وتحتفل الجزائر اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ61 لاستقلالها بعد 132 عاماً من الاستعمار الفرنسي. الذي ما زالت ذكراه توتّر العلاقات مع باريس، على الرغم من المبادرات الرمزية التي تقوم بها فرنسا.

ففي 18 آذار/مارس 1962، وبعد ما يقرب من 8 سنوات من الحرب بين الثوار الجزائريين والجيش الفرنسي. توقف القتال بعد توقيع اتفاقيات “إيفيان” التاريخية التي مهدت الطريق لإعلان استقلال الجزائر في 5 تموز/يوليو من العام نفسه. ووافق الجزائريون قبل أيام قليلة من الإعلان في استفتاء لتقرير المصير على الاستقلال، بنسبة 99.72 بالمائة.