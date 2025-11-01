ذكرى اندلاع الثورة المجيدة.. سعيود يهنئ الجزائريين

تقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بمناسبة إحياء ذكرى اندلاع ثورة التحرير المجيدة، بأصدق التهاني راجيا من المولى عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والإزدهار.

جاء في رسالة وزير الداخلية “و نحن نستحضر النفحات الخالدة لذكرى الفاتح من نوفمبر 1954، تاريخ اندلاع الثورة المجيدة. و ميلاد أمة آمنت بالحرية، وكتبت بدماء أبنائها ملحمة خالدة في سجل الإنسانية. يطيب لوزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل السعيد سعيود، أن يتقدم للشعب الجزائري الأبي. باسمه الخاص و نيابة عن كافة إطارات ومنتسبي القطاع الوزاري، بأصدق التهاني راجيا من المولى عز وجل. أن يديم على وطننا نعمة الأمن والإزدهار. وأن يوفق جميع أبنائه لصون أمانة الشهداء الأبرار، والمضي قدمًا على عهدهم في ترسيخ قيم نوفمبر الأصيلة: التضحية الوحدة، والوفاء للوطن”.

