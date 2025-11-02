ذكرى اندلاع الثورة.. Ooredoo الجزائر تتقدم بتهانيها للشعب الجزائري 

تتقدّم مؤسسة Ooredoo الجزائر بأحرّ التهاني إلى الشعب الجزائري، وتقف تكريمًا وإجلالًاللأبطال. والشهداء الأبرار الذين ضحّوا بالنفس والنفيس. في سبيل الحرية واستقلال الجزائر.بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة المجيدة.

و بهذه المناسبة نُظّمت مراسم رمزية على مستوى المقرّ المركزي للمؤسسة بأولاد فايت، بحضورالمدير العام روني طعمه. وكافة إطارات ومدراء وفرق عمل المؤسسة واللذين وقفوا دقيقة صمت ترحّمًا على أرواح شهداء الثورة المجيدة. تلتها عملية رفع العلم وعزف النشيد الوطني.

وتجسّد هذه المناسبة التاريخية الخالدة رمزًا للشجاعة والتضحية والإصرار. كما تعبّر عن قيم الوحدة والصمود. التي ما زالت تُلهم أجيال اليوم والغد.

وفي رسالة تهنئته للشعب الجزائري، صرّح المدير العام لـ Ooredoo روني طعمه:” يُعدّ الأول من نوفمبر محطةً تأسيسيةً في تاريخ الجزائر. تذكّرنا بأهمية الالتزام الجماعي والإرادة الراسخة لبناء وطن قوي ومزدهر. ونحن في Ooredoo نتقاسم هذا الحس من التفاني والتضامن، ونعمل كل يوم على المساهمة. في التقدّم التكنولوجي ومرافقة الشباب الجزائري نحو مستقبل متصل ومبتكر.”

تؤكّد Ooredoo مجددًا اعتزازها بمشاركة الشعب الجزائري احتفاله بهذه المناسبة الوطنية، رمز الارتباط العميق بهذه الأرض المباركة. وفخرٍ متجدّدٍ في كل مناسبة.