ذكرى عيد الثورة.. الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيره الكوري

بعث رئيس جمهورية كوريا لي جاي ميونغ رسالة تهنئة باسمه وباسم الشعب الكوري إلى رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين للثورة التحريرية المباركة.

و عبر الرئيس الكوري في رسالته لنظيره الرئيس الجزائري عن أمله في مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتنويعها لتشمل مجالات متنوعة. لا سيما وأن البلدين سيحتفلان العام القادم بالذكرى العشرين لاتفاق الشراكة الاستراتجية بين كوريا والجزائر، متمنيا موفور الصحة لرئيس الجمهورية. ومزيدا من الازدهار والتطور للشعب الجزائري.