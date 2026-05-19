ذكرى يوم الطالب.. وقفة ترحم على أرواح الشهداء بساحة المقاومة في العاصمة

حضر اليوم الثلاثاء، كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، والوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بساحة المقاومة بالجزائر العاصمة، وقفة ترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، احياءً للذكرى الـ 70 ليوم الطالب 19 ماي 1956.

وكان الوزراء مرفوقين بنواب البرلمان بغرفتيه، السلطات العسكرية والأمنية للولاية، الأمين العام لمنظمة المجاهدين. الأسرة الثورية، والمسؤولين من مختلف القطاعات وبراعم الكشافة الإسلامية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور