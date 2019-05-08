ذكرى 8 ماي: تدشين مرافق جديدة وإطلاق أسماء شهداء على الشوارع بعدة ولايات

تم تدشين عدة مرافق جديدة، وكذا إطلاق أسماء شهداء، على الشوارع، في عدة ولايات من الوطن، تخليدا لذكرى 8 ماي 1945.

وفي عين تموشنت، سطرت مديرية المجاهدين، برنامجا احتفاليا، يتضمن تسمية بعض المرافق والشوارع بأسماء الشهداء.

بالإضافة إلى تنظيم معارض للصور، وتكريم بعض الوجوه الثورية.

وأوضح مدير المجاهدين للولاية، شريف قدور محمد، للإذاعة الجزائرية، أن الولاية سطرت برنامجا ثريا لإحياء الذكرى الـ74، لمجازر الثامن ماي.

ويتضمن هذا البرنامج، تدشين مؤسسات جديدة وإطلاق تسميات ضحايا المجازر على مؤسسات أخرى.

وفي ذات الإطار، تمت أمس تسمية مقر المجموعة الاقليمة للدرك الوطني، بسيدي بلعباس، باسم الشهيد بدومة محمد.

وأوضح القائد الجهوي للدرك الوطني بوهران، العقيد تريكي محمد، الذي اشرف على مراسيم التكريم، أن الشهيد كان الذين ضحوا بأنفسهم حتى تنال الجزائر استقلالها.

وعبرت ابنة الشهيد، بدومة زواوية، عن امتنانها للمبادرة التي ستخلد اسم والدها، معبرة عن فخرها بنضاله وكفاحه المشرف.

كما أطلق اليوم الأربعاء، إسم الشهيد غبايشي بشير، على مقر مركز الخدمة الوطنية بورقلة، بالناحية العسكرية الرابعة.

وأشرف على مراسم التسمية قائد الناحية العسكرية الرابعة، اللواء علايمية حسان، بحضور ضباط وإطارات، وثلة من المجاهدين ورفقاء الشهيد.