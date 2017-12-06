ذكريات مونديال 2014 تعود الربيع القادم !

أعادت إمكانية مواجهة المنتخب الوطني لمنتخبات ودية عالمية إلى الأذهان ذكريات مونديال البرازيل 2014.

خصوصا أن الفاف تلقت طلبات لخوض لقاءات ودية من منتخبات سبق وأن واجهها الخضر في 2014، على غرار روسيا وبلجيكا وحتى كوريا الجنوبية.

كما أن الخضر وقع في نفس المجموعة التي تواجد فيها المنتخبات الثلاث المذكورة السابقا.

ودون شك فإن الجميع سيتذكر التألق الكبير لزملاء فيغولي وابراهيمي خلال صيف 2014.

وأبدى العديد من انصار المنتخب رغبتهم في مواجهة منتخبين على الأقل ممن واجههم الخضر في البرازيل وهذا لإحياء ذكريات زمان.