ذنوب اقترفتها في الماضي أفسدت عليّ حاضري

السلام عليكم في فترة من حياتي كان سلوكي خاطئ سولت لي نفسي الانجراف وراء أهوائي أقمت الكثير من العلاقات وتعرف على العديد من الشباب ربما كانت قلة خبرتي في الحياة هي السبب،

كنت محاطة بدلال كبير من طرف أهلي. كل طلباتي كانت مجابة وكل أخطائي كانوا يتساهلون معها لم أكن أعي بقيمة حبهم وثقتهم إلى أن جاء اليوم وحصل معي مشكل كبير أثر سلبا على استقرار عائلتنا فشعر بندم كبير حينها لكن الحمد تحسنت الأوضاع.

ذنوب اقترفتها في الماضي أفسدت عليّ حاضري

غيرنا مقر إقامتنا وعاد الهناء يخيم علينا إلا أن الذنب بقي يلاحقني، فبالرغم من أنني تبت وعدت لرشدي، نجحت في دراستي إلا أن التفكير في الماضي يلازمني،

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

بحثك عن النصيحة لاستعادة الثقة التي فقدتها بسبب الماضي فيه شيء من الإيجابية وحب للتغيير للأفضل بإذن الله.

طبيعي جدا شعورك بتأنيب الضمير لكن الحمد لله اليوم أنت إنسانة تائبة ناجحة واعية فلا داعي لتهويل الأمور أكثر، ارحمي نفسك ولا تسجنيها خلف الماضي المر،

فمادمت قد راجعتِ نفسك وأدركت قيمة ما ضيعته في صغرك يكفيك، وما عليك الآن سوى التوكل على الله بعد التوبة،