ذهاب نهائي “الشامبينزليغ”.. بيراميدز يخطف تعادلا قاتلا أمام صن داونز

حقق نادي بيراميدز المصري، تعادلا مثيرا اليوم السبت، بهدف قاتل، أمام مٌضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح الفريق الجنوب إفريقي، باب التسجيل، عن طريق لوكاس ريبيرو، عند الدقيقة الـ 54. وفي الدقيقة 90+4، نجح بيراميدز، في تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه وليد الكرتي.

وستقام مباراة الإياب بالعاصمة المصرية القاهرة، يوم الأحد المقبل. حيث يسعى صن داونز، لحصد ثاني ألقابه في أغلى المسابقات بعد تتويج 2016.

بينما يحلم بيراميدز، الذي يحتاج لفوز بأي نتيجة، بتحقيق أول ألقابه القارية، بعدما خسر نهائي كأس الكونفدرالية سنة 2020.

A dramatic showdown!

Both teams find the net, and it ends level in Pretoria. 😮‍💨#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/o4rNLu1CSX

