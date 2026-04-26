ذهبية جديدة لكيليا نمور في بطولة إفريقيا لـ “الجمباز الفني”

أضافت البطلة الأولمبية كيليا نمور، مساء اليوم الأحد، ميدالية ذهبية جديدة لها وللجزائر، في البطولة الإفريقية للجمباز الفني الجارية وقائعها بمدينة ياوندي الكاميرونية.

وفي وقت سابق من اليوم حصدت نمور، ذهبية في نهائي عارضة التوازن. كما توجت زميلتها في المنتخب جنى العروي، بميدالية فضية.

وعادت كيليا لتعانق الذهب مجددا، وهذه المرة في اختصاص الحركات الأرضية. إذ نجحت أسطورة “الجمباز” الجزائري في خطف الميدالية الذهبية. بعدما حققت علامة 13.100.

وبذلك، ارتفع رصيد الجزائر مؤقتًا في اليوم الثالث من النسخة الـ19 لبطولة إفريقيا للجمباز الفني. إلى 14 ميدالية متنوعة، بـ6 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات.