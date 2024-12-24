ذهبية للجزائر وفضية للجمهورية الصحراوية في الألعاب الإفريقية العمالية

سيطرت الجزائر والجمهورية الصحراوية، على سباق 10 آلاف متر، ضمن منافسات الألعاب الإفريقية العمالية، الجارية حاليا في العاصمة السنغالية “داكار”.

وتوّجت الجزائر، بذهبية سباق 10 آلاف متر، بفضل العداء مهدي ثابت. الذي سبق له وأن توّج بنفس المسابقة في تظاهرة “صحراء ماراطون” الدولية.

بينما عادت وصافة السباق، الذي جرى أول أمس الأحد، إلى عداء الجمهورية الصحراوية، الشيخ سيدي الطالب، الذي أهدى بلاده أول ميدالية في الألعاب الإفريقية العمالية.