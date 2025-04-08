ذهبية وبرونزية للجزائر في افتتاح البطولة العربية لـ”الجيدو”

دشّن المنتخب الوطني لـ”الجيدو” البطولة العربية، الجارية بالعاصمة الأرندية عمان، بميدالية ذهبية وأخرى برونزية.

وتألق كل من عقيل محمد، وزميله ابراهيم بلوطي، في منافسات “الكاتا”. خلال البطولة العربية التي انطلقت أول أمس الـ 6 من شهر أفريل، وستستمر إلى غاية الـ 12 من الشهر ذاته.

وتحصل عقيل محمد، على ميدالية ذهبية في اختصاص “Goshin jutsu”، بينما حصد الجزائري الآخر، إبراهيم بلوطي، برونزية في اختصاص “Katame No Kata”