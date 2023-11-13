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الرياضة

ذهبية وفضية للجزائر في دورة غواتيمالا الدولية لريشة الطائرة 2023

بقلم محمد لمين صحراوي
ذهبية وفضية للجزائر في دورة غواتيمالا الدولية لريشة الطائرة 2023
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بصمت ريشة الطائرة الجزائرية، على مشاركة جد مشرفة في دورة “غواتيمالا” الدولية 2023، بحصدها لميدالية ذهبية وأخرى فضية.

ونجح الشقيقان كسيلة معمري وتنينة معمري، في حصد ذهبية الزوجي مختلط، بعد فوزهما على الثنائي المكسيكي لويس منطويا وجاكلين رودريغاز بنتيجة شوطين لواحد (21-17 /16-21 / 21-19).

بينما توّج الثنائي كسيلة معمري وصبري مدال بالميدالية الفضية. في الزوجي رجال بعد إنهزامهما في النهائي أمام الثنائي المكسيكي لويس منطويا وجوب كاستيلو بنتيجة شوطين لصفر (18-21 / 17-21).

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