ذهبيتان للجزائر في افتتاح البطولة العربية لـ “الكانوي كاياك والباراكانوي”

تألق الرياضيون الجزائريون في اليوم الأول من البطولة العربية لـ “الكانوي كاياك والباراكانوي” الجارية بالعاصمة التونسية، ما بين 22 و24 نوفمبر الحالي.

وكانت البداية، صبيحة اليوم السبت، بحصد أول ذهبية للجزائر في البطولة العربية. عن طريق الثنائي “مروة والح ودنيا بختاوي”، في اختصاص زوجي وسطيات مسافة 1000 متر.

قبل أن يهدي الثنائي “بوقزولة عبد الله ورسيم عليان” الجزائر ميدالية ذهبية أخرى، في سباق زوجي أواسط لمسافة 1000 متر.

ويتكون وفد الفريق الوطني من 17 جذافا (9 رجال-7 سيدات) بقيادة المدرب مالك عزاوون. فضلا عن ابراهيم قندوز، صاحب الميدالية البرونزية البارالمبية باريس 2024.