ذهب كمهاجر فوجد نفسه رئيس عصابة الاتجار بالبشر.. حراق جزائري في ورطة
أدلى مهاجر غير شرعي جزائري بتصريحات مثيرة أمام محكمة إسبانية. بعد اتهامه بتوجيه عملية إنزال 16 مهاجرا في كالفيا الصيف الماضي نفى الحقائق أمام المحكمة.
ونفى الشاب الجزائري المتهم بقيادة قارب صغير وصل إلى ساحل كالفيا. وعلى متنه 17 مهاجرا الصيف الماضي في المحكمة أن يكون قائد العملية.
وقال المشتبه به الذي تطالب النيابة العامة من أجله بالسجن خمس سنوات. خلال المحاكمة التي عقدت في محكمة بالما الإقليمية “لم أكن قائد القارب. لقد دفعت 700 يورو للمجيء إلى إسبانيا”.
ورفض المدعى عليه أن يكون عضوا في منظمة مكرسة للاتجار بالبشر بين إفريقيا وأوروبا.
وأوضح محقق من الشرطة الوطنية الإسبانية أن المدعى عليه تم التعرف عليه على أنه مالك القارب من قبل مهاجر آخر. استغل صفة الشاهد المحمي خوفا من الانتقام.
وصل القارب إلى شاطئ Portals Vells ، في Calvià ، حوالي الساعة 11 صباحًا يوم 14 أوت 2021.
وأوضح المشتبه فيه أنهم غادروا الجزائر قبل يومين على متن القارب. ونفى أنه أعطى أوامر لبقية المهاجرين بشأن تنظيم المعبر وتوزيع الطعام والشراب.
وبحسب روايته، عندما وصلوا إلى مايوركا ونزل باقي المهاجرين، طلب منه صاحب القارب أن يأخذ القارب إلى مكان آخر.
هذه هي الطريقة التي برر بها حقيقة أنه ظهر في بعض مقاطع الفيديو وهو يأخذ القارب بعد الهبوط.
وقال الشاب البالغ من العمر 20 عامًا إنه حصل على سترات نجاة أثناء الرحلة ولم تكن رحلة خطرة.
كما قال مفتش من وحدة مكافحة شبكات الهجرة والتزوير الوثائقي (UCRIF) بالشرطة الوطنية إنهم تعرفوا على المشتبه به. على أنه صاحب القارب بناءً على شهادة مهاجر آخر، لم يتم تحديد مكانه للمحاكمة.
وقال هذا الشاهد إن الرحلة كانت “خطيرة” ولم يكن لديهم أي إجراءات أمنية.
كانت ستباع في الجزائر.. حجز 3000 جوهرة فاخرة مزيفة بميناء إسبانيا
صادر وكلاء الحرس المدني ودائرة مراقبة الجمارك التابعة لمصلحة الضرائب في ميناء أليكانتي بإسبانيا. ما يقرب من 3000 قطعة من المجوهرات الفاخرة المزيفة التي نشأت في الصين ووجهتها النهائية كانت الجزائر. والتي كان من الممكن أن تتسبب في خسائر بقيمة 960.745 يورو لعلامات تجارية معروفة.
وحسب البيان الصادر عن السلطات الاسبانية، شرع أفراد الشرطة المتدخلون في فحص عدة حاويات يشتبه في نقلها بضائع مزورة والتي كانت في ميناء أليكانتي ، بانتظار التخليص الجمركي. بعد فتح الحاويات المختارة، تم اكتشاف وجود البضائع المزعومة المزعومة، وتم التدخل.
وقام قسم المالية العامة في ميناء أليكانتي، جنبًا إلى جنب مع أعضاء دائرة مراقبة الجمارك. بإبلاغ الحقائق إلى الممثلين القانونيين للشركات المعنية في إسبانيا، حتى يتمكنوا من الشروع في التصديق على زيف المنتجات.
وتم تنفيذ هذه الإجراءات وفقًا للوائح المجتمع، واستجابة لطلب التدخل بشأن العلامات التجارية المسجلة. الذي قدمته الكيانات المتأثرة بانتهاكات حقوق الملكية الصناعية أو الفكرية.
وبالمثل، صدرت تعليمات لإجراءات الشرطة بإدانة السلطة القضائية بارتكاب جريمة مزعومة ضد الملكية الصناعية. لم يتم إجراء أي اعتقالات فيما يتعلق بهذه الإجراءات.