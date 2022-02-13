ذهب كمهاجر فوجد نفسه رئيس عصابة الاتجار بالبشر.. حراق جزائري في ورطة

أدلى مهاجر غير شرعي جزائري بتصريحات مثيرة أمام محكمة إسبانية. بعد اتهامه بتوجيه عملية إنزال 16 مهاجرا في كالفيا الصيف الماضي نفى الحقائق أمام المحكمة.

ونفى الشاب الجزائري المتهم بقيادة قارب صغير وصل إلى ساحل كالفيا. وعلى متنه 17 مهاجرا الصيف الماضي في المحكمة أن يكون قائد العملية.

وقال المشتبه به الذي تطالب النيابة العامة من أجله بالسجن خمس سنوات. خلال المحاكمة التي عقدت في محكمة بالما الإقليمية “لم أكن قائد القارب. لقد دفعت 700 يورو للمجيء إلى إسبانيا”.

ورفض المدعى عليه أن يكون عضوا في منظمة مكرسة للاتجار بالبشر بين إفريقيا وأوروبا.

وأوضح محقق من الشرطة الوطنية الإسبانية أن المدعى عليه تم التعرف عليه على أنه مالك القارب من قبل مهاجر آخر. استغل صفة الشاهد المحمي خوفا من الانتقام.

وصل القارب إلى شاطئ Portals Vells ، في Calvià ، حوالي الساعة 11 صباحًا يوم 14 أوت 2021.

وأوضح المشتبه فيه أنهم غادروا الجزائر قبل يومين على متن القارب. ونفى أنه أعطى أوامر لبقية المهاجرين بشأن تنظيم المعبر وتوزيع الطعام والشراب.

وبحسب روايته، عندما وصلوا إلى مايوركا ونزل باقي المهاجرين، طلب منه صاحب القارب أن يأخذ القارب إلى مكان آخر.

هذه هي الطريقة التي برر بها حقيقة أنه ظهر في بعض مقاطع الفيديو وهو يأخذ القارب بعد الهبوط.

وقال الشاب البالغ من العمر 20 عامًا إنه حصل على سترات نجاة أثناء الرحلة ولم تكن رحلة خطرة.

كما قال مفتش من وحدة مكافحة شبكات الهجرة والتزوير الوثائقي (UCRIF) بالشرطة الوطنية إنهم تعرفوا على المشتبه به. على أنه صاحب القارب بناءً على شهادة مهاجر آخر، لم يتم تحديد مكانه للمحاكمة.

وقال هذا الشاهد إن الرحلة كانت “خطيرة” ولم يكن لديهم أي إجراءات أمنية.

كانت ستباع في الجزائر.. حجز 3000 جوهرة فاخرة مزيفة بميناء إسبانيا