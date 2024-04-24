ذهب لقضاء عطلته الصيفية فتورط في جناية حرق غابات “بني عوش” بجاية

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم الموقوف المدعو ” ك.م. وسيم”. القاطن بالرايس حميدو ” لابوانت” بالعاصمة. صانع حلويات لضلوعه في جريمة حرق غابات بني عوش ولاية بجاية خلال صائفة 2023.

وتجلى من مجريات المحاكمة أن المتهم وخلال شهر جويلية 2023. توجه إلى الدشرة الواقعة ب”بني عوش” ولاية بجاية مسقط رأسه لقضاء عطلته الصيفية برفقة أهله وأقاربه هناك.

وبتاربخ 26 جويلية 2023، وفي حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، شب حريق مهول امتدت ألسنته إلى غاية الثروة الغابية. بعدما الحق ضررا بالاملاك الخاصة لجيران المتهم الذين يقطنون معه. بحيث وبفعل قوة الرياح شكلت الاخيرة سرعة فائقة في انتقال النيران وانتشارها بشكل واسع، لتسبب أضرار جسيمة بالثروة الغابية قدرت بقرابة 12 هكتار.

وعليه وبعد السيطرة على الحرائق من طرف رجال الحماية المدنية، استغرقت من الساعة 11 صباحا إلى ال6 مساءا. تم فتح تحقيق في الوقائع، ليتك توجيه الاتهام الى المتهم الحالي ” ك. محمد وسيم”. فتم توقيفه ثم ايداعه الحبس بعد سماع أقواله حلال مجريات التحقيق.

كما اعترف المتهم بأنه قام باضرام النار بواسطة ولاعة بداخل صهريج بعد ملئه بالنفايات. بغرض احراقها واتلافها، وهي الطريقة التي يعتمد علبها سكان القرية لغياب مصالح البلدية لرفع النفايات.

وخلال اضرام النار بداخل الصهريج دخل إلى المنزل لتفقد حالة والدته المريضة. غير أنه وبعد خروجه ذهل لمشهد النيران التي انتشرت بسرعة إلى غاية البساتين المجاورة التي يملكها السكان.

كما اعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، ناكرا تعمده الحاق الضرر للسكان أو للأملاك الدولة، مؤكدا أن نيته كانت حسنة وهو تنظيف محيط مسكنه من النفايات والحشائش الضارة.