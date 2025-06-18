ذوو الهمم يحصدون 11 ميدالية في افتتاح الجائزة الدولية الكبرى لألعاب القوى

أحرز المنتخب الوطني لألعاب القوى من ذوي الهمم، 11 ميدالية، في اليوم الأول من منافسة الجائزة الدولية الكبرى لألعاب القوى، الجارية بتونس.

وتمكن الرياضيين الجزائرين، من نيل أربعة ميداليات ذهبية، وثلاثة فضيات، بالإصافة لأربعة ميداليات برونزيات، في اليوم الأول من هذه المنافسة، حسب الإذاعة الوطنية.

كما تمكن الرياضي محمد برحال، من تسجيل رقم قياسي عالمي، في رمي القرص، في الفئتين الموحدتين (فئة F51-52).

يذكر أن الجزائر تشارك في هذه الدورة بـ13 رياضيا، من بينهم ثلاث سيدات، ضمن منافسات الجائزة الكبرى التي تجمع أكثر من 300 رياضي من مختلف الدول.