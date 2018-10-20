ذويبي: قرار المشاركة في الرئاسيات لم يحدد بعد وما حدث بالبرلمان أمر غير مقبول

كشف الأمين العام لحركة النهضة، محمد دويبي، أنّ إمكانية الإعلان عن مرشح للحزب لرئاسيات 2019 من عدمها يبقى مرهون بقرار مناضلي الحركة.

وقال ذويبي خلال ترأسه مؤتمر ولائي لحركة النهضة بقاعة سينما “نجمة” بولاية سكيكدة، أن ترشح حركته من عدمه لرئاسيات 2019 سابق لأوانه حاليا.

مشيرا في ذات السياق، أن الفضل في ذلك يعود لمناضلي الحزب عقب المؤتمر الوطني السادس المزمع عقده أيام 16و17و18نوفمبر المقبل بالجزائر العاصمة.

وإعتبر الأمين العام لحركة النهضة أن الإنتخابات الرئاسية القادمة تعتبر موعدا هاما بالنسبة للحزب.

مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني القادم لتشكيلته السياسية سيكون بمثابة محطة أمام المناضلين لإبداء آرائهم بكل حرية و مصداقية و بوعي في الموضوع.

مؤكدا على ضرورة تكريس مبدأ دولة القانون و التشبث به، لأن التلاعب بهذا المبدأ سيفتح الباب للاعتداء على الحقوق.

و بخصوص ما وصفه بـ “الأزمة” التي يمر بها حاليا المجلس الشعبي الوطني، إعتبر الأمين العام لحركة النهضة هذا الأمر غير مقبول و يسيئ للجزائر.

و لكل المكاسب المحققة في السنوات الأخيرة مذكرا أن حل البرلمان من عدمه يبقى بيد رئيس الجمهورية فقط و أن “القانون و الدستور واضحين في مثل هذه الحالة.