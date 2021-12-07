ذو نية وقصد شريف يناشد من تكون رفيقة درب

الرقم السري :

136099

عرض مميز لمن يرغب في التميز

لم أتعود أن أفرض نفسي على الغير، فطبعي يكسوه الخجل ويغلفه التقدير، أمر جعلني أحظى بحب الغير وإحترامهم. وبالرغم من كل ما حباني به الله إلا أنني لست أبدو سوى متخوفا من مسألة لا قبول البعض لي. فأنا إنسان فقد حبيبتاه، إلا أن حياتي لم تتغير ولم أحس يوما بالنقص، كما أنا شاب أعمل بكد ونشاط. وأبذل في حياتي ما يبذله الإنسان العادي في العطاء والإخلاص في العمل، وهذه هي عملتي. حاليا أكثر ما يشغل بالي لأن أجد نصفي الثاني. الإنسانة التي يجب أن تتقبلني حتى أمضي معها في رحاب الحلال والجمال.

أنا شاب من إحدى ولايات الوسط الجزائري، كما ابلغ من العمر 33سنة. كما أزاول عملا كفل لي لأن يكون لي سكن خاص سأحيا بين أحضانه معززا مكرما.

أناشد من بنات بلدي من بوسعها لأن تكون رفيقة درب فقد بصره، كما تكون له النور والحياة الآمنة. اقبلها مطلقة او أرملة بولد على الأكثر، ويهمني إن كانت عاملة من إحدى ولايات الوسط الجزائري. وعن سنها: فأنا أريده ان يكون ما بين27و 31. وأملي في قارئات أركان صفحة أدم وحواء كببر جدا وثقتي في القائمين على المركز أكبر.

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الرقم السري :

135983

زوجة فوق العادة ليحيا معها إبن تلمسان السعادة

من تلمسان غرب بلدنا الحبيب، تواصل معنا أحد أبنائها المولعين بجريدتنا. وتحديدا ركننا الأغرّ والذي إرتأى أنه لا محالة سيجد ضالته من بين القارئات الوفيات لركن أدم وحواء. حمّلنا مسؤولية أن نتقدّم له بإعلان يضمن له السعادة وزوجة ورفيقة فوق العادة.

صاحب إعلاننا هذا شاب في الـ 35 من عمره، كما يمارس التجارة، وهو مطلق بدون أولاد. لم ينتكس وهو يرى أن طلاقه ليس بنهاية العالم، فسقوط المطر هو أجمل بداية. شاب إستطاع تأمين سكن خاص به وحياة كريمة لا تنقصها سوى إمرأة صالحة تمنحه الدعم والأمان.

لا شرط لإبن تلمسان سوى لأن تكون صاحبة النصيب من إحدى ولايات الغرب الجزائري. سنها لا يتجاوز32سنة، يريدها عزباء، كما لا يهمه إن كانت مطلقة أو أرملة بدون أولاد. يقبلها موظفة أو ماكثة في البيت، وهو يعد بالرعاية والعناية وبثّ السكينة في قلب صاحبة النصيب.

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