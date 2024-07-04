ذيب: “إخترت الاستقرار وسعيد بتجديد عقدي مع شباب قسنطينة”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى لاعب شباب قسنطينة، ابراهيم ذيب، سعادته بتجديد عقده هذا الصيف مع فريقه شباب قسنطينة إلى غاية 2027.
وصرح ذيب، للصفحة الرسمية لشباب قسنطينة: “أنا حاليا لاعب جديد في النادي الرياضي القسنطيني بعد توقيعي عقد لثلاثة سنوات، وأنا سعيد بذلك”.
كما أضاف قائد، وهداف السياسي: “أشكر الإدارة، وأنصار الفريق، على ابداء رغبتهم في بقائي ضمن تعداد الفريق”.
وتابع ابراهيم ذيب: “أعتذر من كل الأندية التي اتصلت بي، كوني فضلت الإستقرار في فريقي الذي لعبت له أربعة مواسم”.
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