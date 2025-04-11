ذيب: “سنتنقل إلى المغرب للعودة بنتيجة ايجابية قبل حسم التأهل في الجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث قائد فريق شباب فسنطينة، ابراهيم ذيب، عن مباراة نصف نهائي كأس الكاف، والتي ستجمعهم بفريق نهضة بركان المغربي، مؤكدا عزمه تجاوز هذا الأخير.
وصرح ذيب، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “نتمنى الفوز في الدور المقبل أمام نهضة بركان، للتأهل إلى الدور النهائي”.
كما أضاف: “الفريق الذي يفوو على المرشح الأول، فريق اتحاد العاصمة، لا يخشى مواجهة أي فريق آخر”.
وتابع ابراهيم ذيب: “سنتنقل إلى المغرب بهدف العودة بنتيجة ايجابية، قبل حسم تأهلنا في مباراة العودة هنا في الجزائر، ونطمح للتويج بكأس الكاف، هذا الموسم”.
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