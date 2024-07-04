ذيب: “هذه هي أهدافي في الموسم المقبل مع شباب قسنطينة”

كشف قائد شباب قسنطينة، ابراهيم ذيب، عن الأهداف التي يسعى لبلوغها مع الفريق في الموسم الكروي المقبل.

وصرح ذيب، للصفحة الرسمية للفريق: “أطمح لتقديم مردود أفضل من الموسم الماضي، ومساعدة فريقي للبقاء دائما في “البوديوم”.

كما أضاف: “هذا الموسم تنتظرنا منافسة كأس الكونفيدرالية، وسنقدم أفضل ما لدينا لبلوغ أبعد حد في هذه المنافسة”

وتابع ابراهيم ذيب: “أشكر إدارة الفريق على رأسهم عبد الغاني غوراري، والأنصار الذين وقفوا دائما إلى جانبي ومع الفريق”.