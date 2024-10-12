ذيب يقود “السياسي لتحقيق أول إنتصار هذا الموسم بـ”هاتريك” أمام “الكناري”

تمكن نادي شباب قسنطينة، اليوم السبت، من تحقيق أول فوز في الرابطة المحترفة، هذا الموسم، من بوابة مواجهة شبيبة القبائل.

في إطار فعاليات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة.

ويعود الفضل لفوز “السياسي” الأول هذا الموسم لمهاجمه، ذيب إبراهيم، الذي تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى حارس الشبيبة، بن رابح، في الدقائق 14 من الشوط الأول.

بعدها تمكنت شبيبة القبائل، من العودة في النتيجة عند الدقيقة الـ38 من الشوط الأول، بعد أن حول صانع الألعاب، ركلة جزاء، تحصل عليها زميله الظهير الأيمن، حميدي، إلى هدف، لينتهي الشوط الأول من المواجهة على نتيجة التعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب، براهيم ذيب، من إضافة هدفين لصالح فريقه شباب قسنطينة، لتصبح النتيجة تشير لتقدم الزوار بثلاث أهداف مقابل هدف.

حيث بصم هداف “السياسي” على هدفين رائعين في الدقائق الـ61 و الـ64 من الشوط الثاني.

وبقيت النتيجة على حالها حتى آخر أنفاس المباراة، بعد أن تحصل مهاجم “الكناري” على ضربة جزاء، قلص من خلالها، صانع الألعاب، بودبوز، النتيجة، لينتهي اللقاء، بفوز شباب قسنطينة أمام شبيبة القبائل بثلاث أهداف مقابل هدفين.

للإشارة، رفع شباب قسنطينة، رصيده للنقطة السادسة بعد مرور أربع جولات، في المركز الخامس في سلم الترتيب.

فيما تجمد رصيد الشبيبة عند النقطة السادسة، بعد هذه الخسارة الثانية داخل الديار، وفي المركز الخامس مؤقتا.