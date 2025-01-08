رأس السنة الأمازيغية: الأحد المقبل عطلة مدفوعة الأجر

سيكون يوم الأحد 12 جانفي 2025 المصادف لرأس السنة الأمازيغية،عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وكذا مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات.

وجاء في بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، “بمناسبة أمنزو ن يناير. رأس السنة الأمازيغية، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم، فإن يوم الأحد 12 جانفي 2025 سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات, مهما كان قانونها الأساسي, بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.

غير أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”. وفقا لذات البيان.