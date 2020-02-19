رؤساء أندية المحترف الثاني يقررون مقاطعة البطولة

قرر رؤساء أندية المحترف الثاني، مقاطعة البطولة الوطنية، بالنظر للمشاكل المادية التي يتخبطون فيها منذ انطلاق الموسم الجاري.

وخرج رؤساء أندية المحترف الثاني، بهذا القرار، بعد إجتماعهم اليوم الأربعاء، مع مجموعة من رؤساء أندية المحترف الأول، لإيجاد حل للمشاكل المادية التي يتخبطون فيها.

وأكد رئيس نادي أولمبي المدية، محفوظ بوقلقال، أن هذا القرار لا رجعت فيه، وسيتواصل إلى أجل غير مسمى.

وأبدى رؤساء الأندية، استيائهم من إخلال وزارة الشباب والرياضة، بالوعود التي منحها الوزير السابق رؤوف سليم برناوي، والمتعلقة بالشركات الوطنية التي كان من المقرر أن تمول أندية المحترف الأول والثاني.