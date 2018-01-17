رؤساء أندية برتبة ملاكمين ..وحسان حمّار نجم الحلبة !

إنقلبت الآية في ملاعبنا الجزائرية من العنف في المدرجات إلى العنف داخل غرف تغيير الملابس ببطولة رؤساء الأندية.

وتحول بعض رؤساء الأندية إلى ملاكمين وفي مقدمتهم رئيس وفاق سطيف حسان حمار الذي أصبح نجم الحلبة الأول

ولطالما وجهت أصابع الإتهام إلا أنصار الاندية بكونها المتسبب الأول في ظاهرة العنف في الملاعب.

إلا أن رؤساء الفرق أصبحوا أبطال ظاهرة العنف في الملاعب في المواسم الاخيرة بعد حادثة رئيس الوفاق حمّار في مباراة الإثنين الفارط أمام شبيبة الساورة.

وإعتدى حمّار على مصور أحد القنوات التلفزيونية الخاصة، كما حاول الإعتداء على حكم اللقاء بن براهم ما تسبب في فوضى مثيرة داخل غرف تغيير الملابس.