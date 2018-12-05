رؤساء الأندية يتجنبون الحديث عن التحكيم !

أكد رئيس اللجنة المركزية للتحكيم محمد غوتي، أنّ رؤساء الأندية الذين اجتمعوا برئيس الفاف خير الدين زطشي ورئيس الرابطة لم يتطرقوا لقضية التحكيم بالرغم من انتقادهم له منذ إنطلاق الموسم الكروي الحالي.

وإجتمع رؤساء الأندية مع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي ورئيس الرابطة المحترفة خير الدين مدوار لتقييم حصيلة مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وقال: ” رؤساء الأندية لم يتحدثوا عن التحكيم…تحدث رئيس الرابطة فقط على التحكيم، أنا من جانبي تمنيت فقط لو أن الفرق تتحدث عن التحكيم وإنما الرئيس فقط أصدر قرارا فيما يخص الحكام، لأنهم إرتكبوا أخطاءً فادحة”.