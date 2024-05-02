رؤساء الأندية يطالبون صادي بعدم التسامح مع الأخطاء التحكيمية

طالب رؤساء أندية البطولة المحترفة لكرة القدم، الذين اجتمعوا برئيس الفاف وليد صادي بضرورة محاسبة الحكام وعدم التسامح مع الأخطاء التحكيمية.

كما طالبوا بتقييم صارم لأداء التحكيم وتشجيع الحكام المتميزين وإعادة النظر في تصنيف الحكام الأضعف.

وبالنسبة لبرمجة المباريات المؤجلة لنهاية الموسم، طلب الرؤساء تعديل الجدول الزمني لضمان الأخلاقيات والحفاظ على نزاهة البطولة ولضمان عدم التسامح مع أخطاء التحكيم.

كما تم برمجة مباراة اتحاد خنشلة ضد شباب بلوزداد يوم الأحد 5 ماي بداية من 16:00 سا. في حين تم برمجة اتحاد العاصمة ضد شبيبة القبائل يوم الإثنين بداية من 19:00 سا.