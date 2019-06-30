رؤساء الكتل البرلمانية يطالبون بوشارب بالاستقالة

الوطني
  • -
  • 0
رؤساء الكتل البرلمانية يطالبون بوشارب بالاستقالة
بقلم نسرين محفوف

طالب رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، من معاذ بوشارب، تقديم استقالته من رئاسة المجلس.

وجاء في بيان رؤساء الكتل البرلمانية، اليوم الأحد “نحن رؤساء الكتل البرلمانية، المجتمعون اليوم 30 جوان، وبعد التطورات التي حدثت في المجلس، والتي أدت الى خلق أزمة انسداد، وأثرت على السير الحسن للمؤسسة التشريعية، واستقرارها، وآداء مهمتها الدستورية، وفي ظل الظروف السياسية التي تعرفها البلاد، واستجابة لمطالب الحراك الشعبي، القاضية بتنحية معاذ بوشارب، ومكن أجل حلحلة الوضع، ندعوا رئيس المجلس بالاستقالة الفورية من منصبه، حفاظا على استقرار المؤسسة التشريعية والبلاد”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com