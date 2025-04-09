رؤساء المجموعات البرلمانية ينددون بالتصريحات العدائية للحكومة الانقلابية في مالي

عبّر رؤساء المجموعات البرلمانية عن رفضهم القاطع للتصريحات العدائية والتعدي الصارخ على السيادة الوطنية الجزائرية من قِبَل الحكومة الانقلابية في مالي.

وأكد رؤساء المجموعات البرلمانية أن مثل هذه التصرفات المتهوّرة وغير المسؤولة تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة. وتتنافى مع كل الأعراف الدبلوماسية وروح حسن الجوار.

جاء هذا خلال اجتماع عقِدَ صباح اليوم بمقر المجموعة البرلمانية لـ “الأرندي”. في إطار الاجتماعات الدورية والتنسيق المستمر بين رؤساء المجموعات البرلمانية الستة المشكلة للمجلس الشعبي الوطني.

إذ تم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الأولوية. وعلى رأسها الوضع المتأزم في فلسطين، والتصريحات العدائية الأخيرة الصادرة عن السلطات الانقلابية في مالي.

وشدد رؤساء المجموعات البرلمانية في بيانه على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز التماسك الوطني لمجابهة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن الجزائر واستقرارها.

كما دعت إلى اليقظة والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وجيشها الوطني الشعبي سليل جيش التحرير.

وإتفق رؤساء المجموعات البرلمانية على تنظيم سلسلة من النشاطات والفعاليات الوطنية والبرلمانية. دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة لشعبها الصامد.

وجدّد رؤساء المجموعات البرلمانية إدانتهم الشديدة للعدوان الهمجي والمتواصل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل. مؤكدين مواقفهم الثابتة والداعمة لحق الشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، شدّد رؤساء المجموعات البرلمانية على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز التماسك الوطني لمجابهة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن الجزائر واستقرارها.

ودعا رؤساء المجموعات البرلمانية إلى اليقظة والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وجيشها الوطني الشعبي سليل جيش التحرير.