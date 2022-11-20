رؤساء المجموعات يلخصون التوجهات العامة للمناقشة حول مشروع قانون المالية 2023

عقد المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد، جلسة عامة ترأسها إبراهيم بوغالي بمقر المجلس.

وحسب بيان المجلس، فقد خصصت أشغال الجلسة لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية حول مشروع قانون المالية 2023.

وبعد الاستماع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية الست حول مشروع قانون المالية 2023، فسح المجال لإبراهيم جمال كسالي، وزير المالية، للرد على مجمل الانشغالات التي طرحت خلال المناقشة العامة. يضيف البيان.

هذا موعد التصويت على مشروع قانون المالية 2023

وللإشارة، عقدت لجنة المالية والميزانية، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة لخضر سالمي رئيس اللجنة، حضره نائبا رئيس المجلس بطيش ناصر، واحسن هاني كذا ممثلون عن وزارة المالية.

وخصصت أشغال هذا الاجتماع لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.

ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا النص في جلسة عامة تعقد بعد يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري.