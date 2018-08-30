رؤساء المصالح يصادقون على السنة الجامعيـة للمقيمين !

استدراك تأخر 8 أشهر من الإضراب في ظرف شهرين

كشف، أمس، البروفيسور عبد المجيد بساحة، رئيس جمعية الممارسين الاستشفائيين الجامعيين، أنه تمت المصادقة على السنة الجامعية للعديد من الأطباء المقيمين، رغم أنهم لم يدرسوا لمدة 8 أشهر.

وحسب بيان صادر عن الجمعية تحوز «النهار» على نسخة منه، أكد رئيس الجمعية أن بعض المقيمين على مستوى المصالح الاستشفائية تمت المصادقة على تربصاتهم للانتقال إلى السنة الموالية، رغم غيابهم خلال موجة الإضراب المفتوح الذي شنوه.

وأضاف ذات المصدر، أنه من غير المقبول المصادقة على التربصات من باب المحاباة إذا ثبت الأمر، مشيرا إلى أن مستوى التكوين كان محل شكوى من قبل المقيمين في حد ذاتهم، فما بالك المصادقة على السنة الجامعية التي يتحمل المقيمون مسؤولية غيابهم خلالها.

وفي السياق ذاته، تساءل رئيس الجمعية عن كيفية المصادقة على السنة الجامعية من خلال حضورهم لبضعة أشهر، فكيف لم يتلقوا أي تكوينا خلال حضورهم في السنة الجامعي، وعلى أي أساس سيتم استدراك غياب 8 أشهر في ظرف شهر فقط.

وقال بساحة إن المصادقة أو تقليص السنة الجامعية إلى شهر أو شهرين ليس قرارا بيداغوجيا وإنما إداري.

موضحا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والباحثين الاستشفائيين، مدعوون للتفكير بتريث لاستدراك ما يمكن استدراكه، حتى لا تكون الجامعة الجزائرية في ذيل ترتيبات الجامعات، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على نوعية التكوين.

وأضاف رئيس الجمعية، أن كل المقيمين المعنيين بامتحان الدراسات الطبية المتخصصة لهم الحق في الاستدراك من دون إقصاء أو تمييز، مشيرا إلى أن الحق يجب أن يكون متاحا للجميع لمنحهم فرصا متكافئة.

وعلى صعيد ذي صلة، شدد ذات المتحدث أن الأوضاع الراهنة غير مقبولة من قبل الجميع، وعلى السلطات العمومية أن تتحمل المسؤولية كاملة لضمان علاج محترم للمرضى، وأنه لا يحق لأي طرف أن يحل محل الدولة.

مطالبا الأجهزة الصحية بعدم القيام بأي مبادرة من شأنها تعقيد الأوضاع أكثر مما هي عليه، وتحويل الأنظار عن المشاكل الحقيقية المتعلقة بالتسيير الجامعي والصحي.