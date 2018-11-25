رؤساء بلديات المنيعة وحاسي القارة ومنتخبون يهددون بالإستقالة الجماعية بسبب التشغيل

هدد رؤساء بلديات كل من المنيعة وحاسي القارة، وعدد من المنتخبين بمجلسيهما بتقديم الإستقالة الجماعية، في حال عدم إلتزام شركة entp بتشغيل بطالي المنطقة في مشروعي حفر بئرين بمنطقة الشبابة بصحراء المنيعة.

وذلك خلال الإجتماع الطارئ الذي عقده رؤساء بلديتي المنيعة وحاسي القارة، بعدما تم إنهاء إعتصامهما الذي باشراه أمام مقر ورشة الشركة من طرف مصالح الدرك إستنادا الى تعليمة نيابية تقضي بفتح باب الشركة و إنهاء الإعتصام .

و حملت رسالة موجهة إلى والي الولاية عز الدين المشري، وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين المحليين مطلب التدخل لأجل إرغام شركة entp علي تشغيل أبناء مدينة المنيعة.

وهذا مشروع حفر بئرين بمنطقة الشبابة، بعد حادثة منع حافلة نقل عمال تابعين للشركة من التنقل من محطة المسافرين إلى موقع الورشة من طرف عشرات الشباب .

و في إتصال مع مسؤول بشركة entp، أكد أن العمال الموجودين هم إطارات الشركة المتخصصين في عملية الحفر ولهم عقود قديمة ولم يتم تشغيلهم حديثا.

و أن غلق مقر الشركة من طرف أي شخص حتي ولو كان رئيس بلدية، هو عمل غير قانوني مردفا أن أي عملية توظيف لعمال جدد سيكون بالطبع من طالبي العمل من أبناء المنطقة وفق التعليمات.

و في تسجيلات تملك “النهار” نسخا منها حول الإجتماع الذي عقده منتخبين هدد فيها رئيس بلدية المنيعة بالعودة وغلق مقر الشركة في حال لم يتم إرغامها علي توظيف بطالين من المنطقة ولن يثنيه عن ذلك أي شخص مهما كان منصبه في الدولة في خطوة تشهد تصعيد للموقف.