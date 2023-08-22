رؤساء بلديات سابقين بالعاصمة أمام قاضي التحقيق لهذا السبب

مثل اليوم أمام قاضي التحقيق الغرفة الثامنة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد رؤساء بلديات بالعاصمة سابقين، في قضية اللوحات الاشهارية.

ويتعلق الأمر بكل من “ف.ن” رئيس بلدية بلوزداد السابق، إلى جانب “ب.ع” رئيس بلديه سيدي امحمد السابق. رفقة ايضا “م.ع” رئيس بلدية شراقة السابق. و كذلك “ك.خ” رئيس بلدية الأبيار السابق. إضافة ايضا كل من “خ.ع”، و”ح.ن” ،و كذلك “ي.ز”.

وحسب مصادر النهار أنلاين، تم مثولهم صبيحة اليوم بموجب استدعاء مباشر للاستماع إليهم في قضية تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية بطريقة مخالفة للقانون. في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في هذه القضية من مستجدات لاحقة.