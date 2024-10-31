رؤساء دول يهنئون الرئيس تبون بالذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسائل تهنئة من طرف عدة قادة دول.

وذلك بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

ووفقا لبيان لرئاسة الجمهورية، تلقى رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون رسالة تھنئة من رئیس جمھوریة البرتغال مارسیلو ریبیلو دي سوزا. وذلك بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة التحریر المباركة أعرب له من خلالھا باسمه وباسم الشعب البرتغالي عن أصدق التمنیات ومزیدا من التقدم والرخاء للجزائر .

كما أكد الرئیس البرتغالي لرئیس الجمھوریة استعداده للعمل معا من أجل تطویر علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي في كافة المجالات بما یخدم المصلحة العلیا للشعبین الجزائري والبرتغالي.

ومن جهته، بعث رئیس شؤون الدولة لجمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة كیم جون وون تھانیه إلى رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون بمناسبة الذكرى السبعین لاندلاع الثورة التحریریة.

وأعرب عن قناعته التامة بمزید من نماء وتطور علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدین.

كما تلقى رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون تھاني ثورة التحریر المجیدة من رئیس إیرلندا مایكل ھیغینز، متمنیا له وللشعب الجزائري كل الرفاه والخیر.